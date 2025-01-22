«Не все чисто»: Бурляев рассказал, как расследуют убийство Лермонтова

Актер Николай Бурляев рассказал, как идет расследование гибели поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Он считает – наказание за убийство должно быть серьезным, вплоть до казни.

Актер обратился к председателю СК Александру Бастрыкину в ноябре 2024 года. На встрече он в течение часа просил расследовать убийство поэта и передал папку документов, среди них были в том числе просьбы от потомков Лермонтова.

«Самое главное то, что председатель СК проявил интерес и сказал, что он принимает это дело под свой контроль», - сказал Бурляев, отвечая на вопрос, верит ли в успех расследования.

Актер уверен, что в смерти Лермонтова «все не чисто». Во-первых, пуля попала в тело под углом 38 градусов, хотя угол наклона на месте дуэли не превышал 3. Во-вторых, говорилось, что поэта убили наповал, но в таком случае крови на месте быть не должно.

«А когда через 6–7 часов после грозы на это место приехала некая комиссия, то обнаруживается, что это место обильно полито кровью. Это значит, что он не был убит наповал, а умирал длительное время», - рассказал актер mk.ru.

Он возмущен, что никто не был наказан – Николая Мартынова только отправили на церковное покаяние.

«А наказание должно быть очень серьезное, вплоть до казни с лишением прав состояния и до разжалования», - считает Бурляев.

Ранее криминалист Михаил Игнатов заявил, что в смерти баскетболиста Яниса Тиммы нет следов убийства. По его словам, ни у следователей, ни у оперативников нет сомнений, что это было самоубийство.