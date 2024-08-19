Военный эксперт пояснил, с какой целью ВСУ взрывают мосты в Курской области

В ночь на 19 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по третьему мосту через реку Сейм в Курской области. По мнению военного обозревателя Газеты.Ru Михаила Ходаренока, действия украинского командования свидетельствуют о том, что наступательный потенциал группировки исчерпан, и противник переходит к обороне и фортификационному оборудованию местности.

«Если противник планирует продолжать наступательные действия, то одна из важнейших задач в ходе стремительных прорывов — захват мостов на территории противника в исправном состоянии», - приводит издание слова эксперта.

Ходаренок отметил, что ВСУ, напротив, приступили к разрушению мостов, так как не планирует дальнейшего продвижения в глубину России.

«Так что окончательные итоги событий в Курской области можно будет подводить только по завершению успешной наступательной операции ВС РФ», -заключил военный эксперт.

Ранее Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot сообщил о разрушении трех пролетов последнего моста через реку Сейм в результате ударов ВСУ. 18 августа был уничтожен мост в районе населенного пункта Званное, а 16 августа – переправа в Глушковском районе.

Также сообщалось, что житель села Гуево в Курской области спас 60 односельчан при атаке Вооруженных сил Украины на регион. Пенсионер с инвалидностью по имени Юрий создал Telegram-канал, в котором информировал соседей об обстрелах.