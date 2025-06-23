Во время заминки на концерте 30 Seconds to Mars в Казахстане публика спела «Катюшу» и «Батарейку»

В Казахстане, во время выступления американской рок-группы 30 Second to Mars, пришедшие на концерт россияне внезапно запели русские хиты, пишет Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

Шоу американских альтернативщиков во главе с Джаредом Лето прошло в Алматы. Cреди зрителей было довольно много россиян. В один момент на концерте случилась техническая заминка, внезапно выключился свет. В это время публика затянула русские песни. В ход пошли «Конь» группы Любэ, «Батарейка» Жуков, «Знаешь ли ты» MaкSим и даже «Катюша».

Проблемы со светом в итоге были решены, и музыканты продолжили свое выступление. В соцсетях распространяются видео, сделанные фанатами группы во время концерта. А пользователи пишут забавные комментарии.

Например, кто-то написал: «Будут умнее [музыканты] в следующий раз, пригласят на разогрев Кадышеву». Или: «Джаред подумал, что вырубили звук, потому что зрителям не понравилось его выступление, а теперь его учат петь, как надо».

Ранее мы писали о том, как продюсер Сергей Дворцов раскрыл правду о романе певца Джареда Лето с россиянкой Яной Величко.