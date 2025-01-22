«Девочка всегда соприкасалась со звездами»: раскрыта правда о романе Джареда Лето с россиянкой

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл правду о романе певца Джареда Лето с россиянкой Яной Величко. Он заявил – это ничто иное, как пиар. Подробности узнал портал «Страсти».

Слухи об отношениях иностранной звезды с малоизвестной певицей из России появились в начале года. СМИ выяснили, что возлюбленной Лето называют некую Яну, выступающую под псевдонимом «Я». При этом она уже давно мелькает в светской хронике. В разные годы она была художницей, духовным наставником, бизнесвумен и даже лже-солисткой группы «Ленинград». И хоть в Сети сейчас пишут, что Джаред действительно влюблен в Яну и даже готовится приехать к ней в Москву, продюсер Дворцов заверил – все это «вбросы».

«Это пиар-проект. Однозначно. Потому что идут взбросы постоянно, что с ее стороны, что со стороны Джареда. Это делается для рекламных контрактов и выступлений. Очень частая практика», - отметил продюсер.

По словам Сергея, в кулуарах о новой возлюбленной Лето не говорят. Он подчеркнул – в российском шоу-бизнесе и без того хватает тем для обсуждений.

«Роман Джареда с Яной даже не обсуждается практически, потому что в нашем шоу-бизнесе свои приоритеты. Откуда она вообще взялась? Она из простой семьи, насколько я знаю. Но девочка всегда соприкасалась со звездами, бегала на мероприятия, в массовках сидела. И вот фортуна к ней повернулась, и она познакомилась с Джаредом, завязался некий роман. А после они уже начали играть», - рассказал Сергей Дворцов.

Ранее стало известно, что у новой возлюбленной Джареда Лето есть двое детей.