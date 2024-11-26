Внутри находился другой человек: россиянка настояла на вскрытии цинкового гроба бойца СВО

Жительница Челябинской области настояла на вскрытии цинкового гроба участника специальной военной операции и оказалась права. Внутри лежал неизвестный ей мужчина вместо погибшего на СВО дяди, передает 74.ru.

Женщина засомневалась еще до того, как потребовала вскрыть цинковый гроб. Она увидела, что фамилия родственника написана с ошибкой. Кроме того, не совпадали инициалы, нанесенные на табличку.

Чтобы убедиться в своей правоте, россиянка попросила снять крышку с гроба. В итоге жительница области оказалась права. Внутри лежал другой мужчина, совершенное не похожий на дядю.

Привезенный погибший не подходит ни по возрасту, ни по телосложению. Племянница, осмотрев тело, решила, что будет проводить ДНК-экспертизу.

Ранее сообщалось, что боец СВО лишился ноги из-за бюрократии военного госпиталя. Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.