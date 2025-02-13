Внутрь не попадают влага и земля: названа стоимость гроба актера Олега Стриженова

Темный гроб актера Олега Стриженова стоил около полумиллиона рублей. Он выполнен из цельного массива дуба.

О стоимости сообщает Утро.ру.

Источник пишет, что внутри гроб отделан бархатом и шелком. При изготовлении использовались дорога фурнитура и запатентованная система замков.

Издание приводит сообщение с сайта производителя, в котором говорится, что крепления подогнаны с идеальной точностью – это мешает попаданию внутрь влаги и земли.

Напомним, 95-летнего актера похоронили 12 февраля на Троекуровском кладбище. Присутствовали сын Стриженова Александр, невестка Екатерина, внучки. Вдовы не было, однако ночью перед траурной церемонией она присутствовала в храме и прощалась со Стриженовым.