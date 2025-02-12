Актера Олега Стриженова похоронили рядом с могилой Анастасии Заворотнюк

Актера Олега Стриженова похоронили 12 февраля на Троекуровском кладбище. Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщил, что его могила располагается рядом с участком, на котором покоится звезда «Моей прекрасной няни» Анастасия Заворотнюк.

В Москве завершилась церемония прощания с народным артистом СССР Олегом Стриженовым. Ее посетили родные умершего, а также коллеги и поклонники. У гроба были замечены Екатерина и Александр Стриженовы, Лариса Гузеева, Леонид Якубович, Елена Малышева, Лариса Лужина и многие другие. Кроме того, венок прислал и президент России Владимир Путин.

Похоронить Стриженова было решено на Троекуровском кладбище. Там покоятся многие известные россияне. Именно там в 2024 году похоронили и Анастасию Заворотнюк, скончавшуюся после многолетней борьбы с глиобластомой.

Напомним, что Олег Стриженов умер в возрасте 95-ти лет в больнице. Перед смертью он просил открыть дверь, так как чувствовал – за ним идет его мама.

Ранее сын Олега Стриженова расплакался на церемонии прощания с отцом.