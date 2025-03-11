Внука Михаила Калашникова обвинили в убийстве известного баскетболиста

52-летнего внука оружейника Михаила Калашникова Игоря Красновского обвинили в убийстве известного баскетболиста. Мужчину на месяц оставили в СИЗО – до 14 апреля.

Об этом сообщает РИА Новости по итогам судебного заседания о продлении ему меры пресечения.

Следствие обвиняет Красновского в убийстве чемпиона РСФСР по баскетболу Андрея Сидорика. Ходатайство рассмотрел Октябрьский районный суд Ижевска. Известно, что обвиняемый уже был судим.

Издание сообщает, что в ночь на 14 января мужчина нанес спортсмену ножевые ранения, от которых он вскоре умер. В тот день они распивали спиртные напитки, между мужчинами вспыхнул конфликт.

Защита Красновского была против продления ему меры пресечения. Адвокат просил назначить домашний арест.

Ранее сообщалось, что певицу Аллу Пугачеву обвинили в подготовке заказного убийства.