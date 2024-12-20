Вместо этого лучше сходить в храм: иеромонах Феодорит заявил, что загадывать желание на Новый год — грех
© Freepik
Традиция загадывать желание на Новый год является языческой, и поэтому она греховна. Об этом заявил иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит) в беседе с Общественной службой новостей.
По словам священнослужителя, в христианской культуре нет ничего, что имело бы отношение к загадыванию желаний. Вместо этого на праздники лучше сходить в храм, заявил иеромонах.
Также Феодорит обратил внимание на то, что в других авраамистических религиях тоже нет подобного ритуала. Он может использоваться христинами только в образе шутки.
«Насколько я помню, у мусульман и иудеев такого тоже нет. Ни одна религия не предполагает гаданий, это всегда считается, в общем-то, греховным занятием», — рассказал священнослужитель.
Ранее российским мусульманам разрешили заключать до четырех религиозных браков. Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов рассказал, в каких случаях допускается многоженство.