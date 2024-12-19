До четырех религиозных браков: духовное управление мусульман России разрешило многоженство

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что Совет ученых-богословов ДУМ России разрешил мусульманам на территории страны заключать до четырех религиозных браков. В беседе с журналистами РИА Новости он рассказал, в каких случаях допускается многоженство.

Так, необходимо соблюдать условия справедливого и равного отношения ко всем женам. Взять еще одну жену, по словам муфтия, допускается, если первая супруга неспособна к деторождению по состоянию здоровья, или же пара несовместима в плане зачатия ребенка.

Мусульманину, который намеревается стать многоженцем, сообщить своей жене о намерении заключить новый брак. Скрывать подобное — недопустимо.

«Недопустимо скрывать наличие жены. Если она (вторая жена) не была поставлена в известность об этом и не готова мириться с этим, то вправе требовать расторжения своего никаха (венчания по исламским нормам)», — передают журналисты слова муфтия.

Ранее многоженец и многодетный отец Иван Сухов заявил, что готов к проверкам от опеки. Мужчина содержит трех жен и 14 детей.