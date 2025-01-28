Власти Тюменской области отправили на СВО 17 автомобилей, изъятых у пьяных

За 2024 году тюменские власти отправили в зону проведения СВО 17 автомобилей, конфискованных у местных жителей за повторную езду в пьяном виде. Об этом 28 января сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление Службы судебных приставов.

«17 автотранспортных средств отправлены в зону проведения спецоперации. Теперь техника служит благому делу — используется для эвакуации раненых, доставки боеприпасов и других неотложных нужд военнослужащих», — цитирует издание заявление ведомства.

В службе также добавили, что всего на территории Тюменской области в 2024 году было изъято 108 автомобилей и мотоциклов.

Ранее мы писали о том, что подросток из Алтайского края почти покончил с собой из-за запрета идти на СВО — когда родители воспротивились его решению отправиться на фронт до окончания колледжа, 17-летний молодой человек решил свести счеты с жизнью. К счастью, его удалось спасти.