Власти Франции сняли с Павла Дурова все ограничения на перемещения

Власти Франции полностью сняли ограничения на перемещения с российского предпринимателя Павла Дурова. Основатель Telegram может свободно покинуть страну с 10 ноября.

Как сообщает AFP со ссылкой на судебный источник, Дуров добился снятия мер, которые запрещали ему выезжать за границу и обязывали его отмечаться в полицейском участке Ниццы.

Напомним, создателя Telegram задержали во Франции в августе 2024 года. По прибытию в парижский аэропорт Ле Бурже ему предъявили обвинения сразу по нескольким преступлениям. Некоторое время предприниматель находился под стражей, потом его отпустили под залог в размере 5 млн евро, однако ему запретили покидать страну.

Ранее Павел Дуров рассказал о времени, проведенном в одиночной камере во Франции. Он получил особые условия питания из-за своих пищевых привычек.