Владислав Бакальчук сам спровоцировал конфликт: трагедию в офисе Wildberries можно было избежать

Cотрудники службы безопасности Wildberries не препятствовали проходу Владислава Бакальчука в офис, однако тот отказался заходить без вооруженной охраны. По информации Telegram-канала ПОТОК, предприниматель сам спровоцировал конфликт, хотя его можно было избежать.

Как только вооруженная охрана Бакальчука стала пробираться в здание, там сразу же отключили лифты. Затем в фойе бизнес-центра завязалась потасовка. Чтобы остановить драку, там включили противопожарную систему.

Однако сирена и водный ороситель не смогли остановить участников конфликта. Затем началась стрельба, в результате которой погибли два человека. Под пули попали двое охранников московского офиса WB.

Ранее бизнесвумен Татьяна Ким обвинила Бакальчука в угрозах убийством. По ее словам, Владислав также обещал «отменить» большое количество заказов.