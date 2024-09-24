Угрожал убить и сумел «отменить» большое количество заказов: владелица Wildberries подала заявление на Бакальчука

Владелица маркетплейса Wildberries Татьяна Ким подала заявление в следственные органы. В нем предпринимательница обвинила Владислава Бакальчука в угрозах убийством в адрес директора по развитию сервисов и неправомерном доступе к компьютерной информации.

Об этом сообщает mk.ru. Издание узнало, что заявление направлено 19 сентября. В нем Ким говорила о якобы исходящих от Владислава угрозах убийством. Она, в частности, упоминала фразу «Возмездие скоро настанет».

В другом обвинении Ким указала, что на прошлой неделе люди Бакальчука якобы сделали так, что многие заказы были отменены. Это нанесло компании значительный ущерб.

Издание сообщает, что в заявлении была информация, будто представитель Бакальчука организует захваты офисов в течение трех дней. Он же якобы обещал каждому участнику акции 12 тыс. рублей в день.

По заявлению начата проверка.

Ранее сообщалось, что Бакальчук пытался пошутить над Татьяной в Telegram. Пост появился после того, как она сменила фамилию на девичью.