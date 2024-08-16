Владимир Жириновский предсказывал вторжение Украины в Курскую область. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Очередные пророческие высказывания Владимира Жириновского вспомнили в Сети. Журналисты нашли стенограмму с заседания Госдумы в 1999 году. Во время него рассматривался вопрос о ратификации соглашения о взаимном уважении между Россией и Украиной.

Тогда за ратификацию выступили 243 депутата. Однако фракция ЛДПР не поддержала документ и в знак протеста покинула зал заседаний. Напоследок Владимир Жириновский предостерег коллег.

«Сегодня вы совершили четвертый раздел российского государства. Украина войдет в НАТО, и натовские войска будут стоять под Курском и Смоленском», — заявил он.

Напомним, 6 августа украинские войска напали на Курскую область. Тысячи жителей приграничных территорий вынуждены были эвакуироваться в другие регионы.

Ранее мы писали о том, что Владимир Жириновский предвидел покушение на Дональда Трампа 8 лет назад.