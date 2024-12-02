Владимир Путин вспомнил Медведева, услышав фразу «деньги есть, но вы учитесь»

Президент России Владимир Путин вспомнил замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева, услышав фразу «Деньги есть, но вы учитесь». Глава государства увидел в ней отсылку к высказыванию «Денег нет, но вы держитесь».

Об этом пишет Telegram-канал «Подъем».

Путину на встрече с молодыми учеными рассказали об учебной сессии под названием «Деньги есть, но вы учитесь». Президент улыбнулся, прервал спикера и произнес: «Дмитрий Анатольевич сейчас подойдёт как раз, у нас ним встреча намечена».

Напомним, в 2016 году Медведев посещал Крым, будучи премьер-министром. Политик пообщался с жителями, а одна из пенсионерок рассказала о низкой пенсии и отсутствии индексации. На это Медведев заявил, что «денег нет сейчас, но вы держитесь здесь».

Ранее Путин попросил прощения у бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель за случай с лабрадором в Сочи. Политик упомянула об этом в своих мемуарах. Российский лидер заявил, что не знал о страхе Меркель перед собаками – Путин рассчитывал, что появление лабрадора создаст непринужденную и приятную атмосферу. Он пообещал не выпускать собаку в случае нового приезда Меркель в Россию, который, по мнению президента, уже маловероятен.