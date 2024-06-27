Владимир Путин угостил президента Конго пельменями и российскими винами

Президент России Владимир Путин угостил прибывшего 25 июня лидера Республики Конго Дени Сассу-Нгессо традиционными российскими блюдами и винами, сделанными на территории страны. В меню лидеров двух стран, в частности, были пельмени с перепелкой и лисичками.

Подробнее об угощениях сообщает ТАСС.

Лидеры обоих государств проводили переговоры за завтраком. Путин предложил коллеге попробовать блюда русской кухни. В меню присутствовали крем-суп из молодых кабачков, салат из подкопченной форели, включающий щавель и огурцы.

Были среди прочего филе муксуна, томленые телячьи щечки. На десерт предлагались щербет из крыжовника, а также блюдо из козьего сыра и голубики.

Гостей угощали российскими винами: белым и красным. Для гостей выбрали напитки винодельни «Усадьба Дивноморское» из винограда урожая 2022 и 2020 годов.

Ранее сообщалось, чем угощали Путина во время визита в КНДР. Так, среди блюд была треска в виде белого цветка.