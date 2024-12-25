Владимир Путин угостил лидеров стран СНГ голубцами с креветкой и томленым осетром

Президент России Владимир Путин угостил завтраком лидеров стран-участниц СНГ в ходе неформальной встречи в Санкт-Петербурге.

Как пишет Telegram-канал «Пул первого», гостям предложили отведать томленого осетра, голубцы с креветками, цыпленка с картофелем и ленивые вареники с уткой.

Кроме того, в меню были тарталетки с крабом, авокадо и черной икрой, а также салат с тигровыми креветками и манго.

На десерт гостям подавали сметанник с вяленой клубникой и пломбиром.

Ранее Владимир Путин угостил прибывшего 25 июня лидера Республики Конго Дени Сассу-Нгессо традиционными российскими блюдами и винами, сделанными на территории страны. В меню лидеров двух стран, в частности, были пельмени с перепелкой и лисичками.