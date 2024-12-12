Владимир Путин публично обратился к Пахмутовой: «Вы являетесь мелодией нашей страны»

Президент России Владимир Путин наградил композитора Александру Пахмутову и назвал ее «мелодией страны». Об этом сообщил сайт aif.ru.

Торжественная церемония награждения прошла в Екатерининском зале Сенатского дворца в Москве. Одной из тех, кто удостоился чести получить знак отличия из рук президента стала 95-летняя музыкант Александра Пахмутова. Еще 9 ноября 2024 года ей присвоили звание Героя Труда. А 12 декабря вручили медаль.

«Не могу не сказать о всенародно любимой Александре Николаевне Пахмутовой. Ваши песни стали близки, стали родными для разных людей и разных поколений, они объединяют нас. Вы сами являетесь мелодией нашей страны», - отметил Владимир Путин.

Почетной награды Пахмутова была удостоена за развитие музыкального искусства России, общественную деятельность и многолетнюю творческую работу.

Напомним, что чуть больше года назад Александра Пахмутова пережила тяжелую потерю. Она похоронила мужа Николая Добронравова. После прощания композитор долго не появлялась на публике и оплакивала супруга.

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