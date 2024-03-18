Владимир Путин прислал венок на прощание с Александром Ширвиндтом в Театр сатиры

Президент России Владимир Путин прислал венок на прощание с народным артистом РСФСР Александром Ширвиндтом. Об этом сообщает агентство ТАСС.

18 марта в Москве провожают в последний путь президента Театра сатиры. Траурная церемония начнется в 13:00. Как стало известно, в зал, где будет проходить прощание, уже прислали венки различные ведомства, близкие и друзья Александра Анатольевича, его коллеги. Кроме того, была замечена цветочная композиция, доставленная от Владимира Путина.

Напомним, что Ширвиндт умер 15 марта на 90-м году жизни. Как стало известно, причиной названа сердечная недостаточность. В 2016 году ему провели коронарографию в кардиологическом центре имени Бакулева. А после спустя три года он перенес операцию на сердце.

С 2021 года артист возглавлял Театр сатиры, в котором работал с 1970-х годов. И даже практически прекратив появляться на сцене в силу почтенного возраста, он все равно участвовал в спектакле «Где мы?!…». А после смерти артиста было принято решение снять постановку с показа. Дело в том, что это была последняя воля Александра Анатольевича.

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