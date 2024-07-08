Владимир Путин показал премьер-министру Индии конюшню в своей резиденции с лошадью по кличке Глинтвейн

Также глава государства прокатил Моди на электрокаре. Президент сам был за рулем.

Перед этим Путин и Моди общались в неформальной обстановке за чаепитием. Российский лидер угощал гостя виноградом, орехами, сладостями. Стороны обсуждали двусторонние отношения стран и мировые проблемы.

Моди приехал в Россию с двухдневным визитом. Это его первая поездка после переизбрания на пост главы правительства Индии. Он будет в России 8 и 9 июля.

Ранее Путин провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Он заявил, что Москва выступает за окончательное решение конфликта на Украине.