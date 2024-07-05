«Москва за окончательное завершение конфликта»: о чем говорили Виктор Орбан и Владимир Путин на встрече в Кремле

Президент России Владимир Путин после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что Москва выступает за завершение конфликта с Киевом. Российский лидер добавил, что это не должны быть перемирие или пауза для довооружения Украины.

«Москва выступает за полное и окончательное завершение конфликта», - произнес Путин. Видео его выступления перед журналистами приводит Telegram-канал Mash.

Российский лидер назвал разговор с Орбаном «полезным» и «откровенным». Стороны обсудили в том числе острые вопросы, включая ситуацию вокруг Украины и пути урегулирования конфликта.

По словам Путина, одним из условий мира является вывод ВСУ из четырех новых регионов России, в частности, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Орбан отметил, что его переговоры с президентом России состоялись в тот момент, когда «Европе нужен мир». Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что сделан «важнейший шаг» и установлен контакт. Он пообещал дальше работать в этом направлении. Также политик отметил, что после поездок в Киев и Москву убедился – позиции сторон далеки друг от друга.

Путин заявил, что признателен Орбану за приезд в Москву. Венгерский премьер, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за «честную беседу».

Ранее Путин назвал упущением отсутствие женщин среди губернаторов.