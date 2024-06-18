Владимир Путин ответил на замечание жителя Якутска, что президент на него похож

Президент России Владимир Путин во время поездки в Якутск вышел из машины к людям. Он пожал руку всем желающим, а также ответил местному жителю, который заявил, что глава государства на него похож.

Президента приветствовали аплодисментами и возгласами. У Путина интересовались о здоровье и просили пожать руку.

Один из местных произнес: «Вы даже на меня похожи».

На это Путин философски отметил: «Мы все друг на друга похожи».

Пообщавшись с жителями, президент отправился смотреть стадион. Видео общения Путина с людьми приводит Telegram-канал «Лента дня».

Также президент вспомнил, что во время зимней поездки в Якутск боялся отморозить уши. Из-за мороза минус пятьдесят Путин не мог до них дотронуться – «думал, сломаются», признался глава России. Однако опасения президента не оправдались.