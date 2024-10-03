Владимир Путин дал поручение министру просвещения цитатой из «Кавказской пленницы»
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Президент России дал поручение министру просвещения Сергею Кравцову цитатой из фильма «Кавказская пленница». Высказывание главы государства прозвучало при обсуждении директоров школ.
Подробности приводит РИА Новости.
Российский лидер встретился с лауреатами конкурса «Учитель года». Директор школы в Екатеринбурге попросил создать образовательный проект для руководителей и их замов.
Президент поддержал инициативу и согласился с предложением. Путин считает, что директорам при необходимости следует повышать навыки управления и общения. Он попросил Кравцова прокомментировать идею. Тот заявил, что министерство поддерживает инициативу, и рассказал о планах провести форум директоров в 2025 году.
На это президент отреагировал: «Как быть нам, султанам, ясность здесь нужна. Сергея Сергеевич, обратите на это внимание».
Соответствующая цитата звучит в песне из фильма «Кавказская пленница».
Ранее сообщалось, что Путин присвоил звание народной артистки Оксане Федоровой.