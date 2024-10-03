Владимир Путин дал поручение министру просвещения цитатой из «Кавказской пленницы»

Президент России дал поручение министру просвещения Сергею Кравцову цитатой из фильма «Кавказская пленница». Высказывание главы государства прозвучало при обсуждении директоров школ.

Подробности приводит РИА Новости.

Российский лидер встретился с лауреатами конкурса «Учитель года». Директор школы в Екатеринбурге попросил создать образовательный проект для руководителей и их замов.

Президент поддержал инициативу и согласился с предложением. Путин считает, что директорам при необходимости следует повышать навыки управления и общения. Он попросил Кравцова прокомментировать идею. Тот заявил, что министерство поддерживает инициативу, и рассказал о планах провести форум директоров в 2025 году.

На это президент отреагировал: «Как быть нам, султанам, ясность здесь нужна. Сергея Сергеевич, обратите на это внимание».

Соответствующая цитата звучит в песне из фильма «Кавказская пленница».

Ранее сообщалось, что Путин присвоил звание народной артистки Оксане Федоровой.