Владимир Путин присвоил Оксане Федоровой звание заслуженной артистки РФ. Об этом сообщает Абзац.

Владимир Путин подписал указ о присвоении телеведущей Оксане Федоровой звания заслуженной артистки России.

«За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание „Заслуженный артист Российской Федерации“ Бородиной [настоящая фамилия Федоровой, — прим. ред] Оксане Геннадьевне — артистке, президенту Благотворительного фонда Оксаны Федоровой», — сказано в документе.

Оксана Федорова — российская телеведущая, победительница конкурсов красоты «Мисс Санкт-Петербург» (1999), «Мисс Россия» (2001) и «Мисс Вселенная» (2002). Зрителям Федорова запомнилась как ведущая программы «Спокойной ночи, малыши!». С 2009 года ведущая занимается благотворительной деятельностью.

Ранее мы писали о том, что Оксана Федорова рассказала, как ей помогает милицейское прошлое.