Владелица Wildberries выступила с новым заявлением после скандала с мужем

Владелица Wildberries Татьяна Ким выступила с новым заявлением после стрельбы в офисе. Она пообещала, что все ее сотрудники будут в безопасности, и заявила — виновные будут наказаны.

В своем Telegram-канале Татьяна опубликовала видео, в котором обратилась к своим работникам. Она призналась, что для нее их будущее стоит в приоритете. По ее словам, она знает, что сотрудникам поступают «непонятные звонки», а также заявки в социальных сетях. Но Ким призвала их не бояться.

«Я — гарант вашей безопасности. Я уверена, что наша правоохранительная система на нашей стороне, и она обязательно разберется с этим беспределом, который случился в центре Москвы. Двойное убийство не должно остаться безнаказанным. Верю в справедливость нашей правоохранительной системы», - отметила Татьяна.

Напомним, что после случившегося в офисе был задержан муж Ким Владислав Бакальчук. Но спустя время его отпустили. Он заявил, что ничего не знал о стрельбе и пришел туда, чтобы урегулировать рабочие вопросы.

Ранее Татьяна Ким обвинила Владислава Бакальчука в угрозах убийством и доступе к информации.