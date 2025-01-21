Владелец клуба «Мутабор» назвал главную причину закрытия

Владелец «Мутабора» Михаил Данилов объяснил закрытие клуба. Это связано с «голой» вечеринкой блогера Насти Ивлеевой – после мероприятия «место стало проклятым», говорит бизнесмен.

Подробности приводит Telegram-канал Mash.

По словам Данилова, после вечеринки выручка упала, испортилась репутация. Несмотря на смену названия, ситуация не улучшилась.

Владельцы рассчитывали на новогодние мероприятия, но ожидания не оправдались: заказчикам предлагали скидки, но и это их не привлекало, проводить корпоративы в клубе отказывались. Спустя год после скандальной вечеринки место решили закрыть.

Ранее сообщалось, когда заведение прекратит работу.