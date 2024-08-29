Владеет недвижимостью в престижных районах Москвы: задержан еще один заместитель министра обороны РФ

Стало известно о задержании еще одного бывшего заместителя министра обороны РФ. Речь идет о генерале армии запаса Павле Попове. Уголовное дело в отношении него возбудили в связи с деятельностью парка «Патриот».

Подробности сообщает Следственный комитет РФ.

В отношении Попова возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В 2021- 2024 годах он отвечал за развитие и работу парка «Патриот». Следствие считает, что генерал «обогащался за счет этого учреждения». Отмечается, что он действовал вместе с директором «Патриота».

Попов за счет парка организовал поставку стройматериалов на загородный участок в Красногорском районе и выполнение ремонтных работ. Замминистра обороны принуждал руководителей организаций, заключивших договор с парком, выполнять работы в собственных загородных апартаментах и не оплачивал их, говорится в заявлении пресс-службы СК. За счет «Патриота» он обеспечивал обслуживание своего участка , площадь которого – около 3 га.

Известно, что Попов владеет недвижимостью стоимостью более 500 млн рублей. Речь идет о многочисленных объектах в престижных районах Москвы, Подмосковья и Краснодарского края. Будет проведена проверка на предмет законности приобретения всего указанного имущества.

Ранее был задержан экс-замминистра обороны Тимур Иванов. Говорилось, что он жил как голливудский актер.