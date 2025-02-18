Виновата недвижимость: раскрыта истинная причина разрыва принцессы Дианы и Чарльза

Брак британского тогда еще принца Чарльза (а ныне — короля Карла III) и принцессы дал течь из-за недвижимости. Об этом на рассказал сотрудник поместья Балморал, шотландской резиденции членов монаршей семьи.

Собственно, из-за нее отношения в паре и начали ухудшаться — как на условиях анонимности объясняет инструктор по охоте и рыбалке, работавший в Балморале, принц Чарльз очень любил это место и проводил в нем крайне много времени. В то же самое время его супруга поместье буквально ненавидела. По словам инструктора, ненависть возникла из-за скуки — Диана больше любила город и не особо жаловала «деревенские развлечения». Последнее обстоятельство в самом начале их романа шокировало Чарльза, который был страстным охотником на лис.

Инсайдер уверен — именно это несогласие во взглядах на совместный досуг послужило началом конца.

«Я думаю, это было началом ухудшения их отношений. Что бы люди ни говорили — дело не было исключительно в его интрижках!» — цитирует его The Daily Mail.

Кроме того — порой Диана от скуки позволяла себе довольно жестокие шутки над заядлым любителем охоты. Так, однажды, когда Чарльз с товарищами обсуждал выбор мушки для ружья, она сообщила мужу, что животное проще заполучить с помощью сети.

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