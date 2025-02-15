«Это очень расстроило»: Кейт Миддлтон отреагировала на слухи о разводе принца Гарри и Меган Маркл

Кейт Миддлтон по-прежнему обеспокоена судьбой принца Гарри и «не намерена отказываться» от него, несмотря на конфликт. Принцессу Уэльскую также расстроили слухи о расставании герцога Сассекского с женой. Об этом сообщает Hindustan Times со ссылкой на инсайдера.

Несмотря на сохраняющиеся напряженные отношения принца Гарри с королевской семьей, Кейт Миддлтон продолжает следить за жизнью младшего брата своего мужа. Более того, супруга принца Уильяма все еще «беспокоится» за герцога Сассекского и «не намерена отказываться» от него в трудную минуту.

«Кейт с нетерпением ждала встречи с Гарри в Лондоне. Она хотела воспользоваться этим временем, чтобы узнать, в каком состоянии сейчас находится Гарри, но, похоже, теперь это исключено, потому что ему не нужно возвращаться, чтобы уладить свои дела. Встреча, которая должна была состояться, откладывается на неопределенный срок», — рассказал источник.

Собеседник издания добавил, что Кейт Миддлтон опечалена новостями о проблемах в браке принца Гарри и Меган Маркл. Принцессу Уэльскую задела и информация о том, что герцогиня Сассекская может выпустить книгу о разводе с мужем.

«Она [Кейт] не получает удовольствия от того, что видит, как Меган и Гарри разрывают на части. Она слышала о том, что их брак сейчас не особенно счастливый, и они фактически оказались в ловушке вместе. Это очень расстроило Кейт. Мысль о том, что Гарри придется жить жизнью, в которой он не будет счастлив, бесконечно ее беспокоит. <…> Кейт не собирается бросать Гарри и будет рядом с ним, несмотря ни на что», — заявил инсайдер.

Напомним, в 2020 году младший брат принца Уильяма вместе с женой отказался от королевских обязанностей, а также окончательно разорвал связь с Великобританией и сменил место жительства на США. Многие считают, что этим шагом принц Гарри испортил отношения с семьей, а особенно с братом.

Ранее мы писали о том, что Меган Маркл оставила принца Гарри в Канаде, уехав к детям.