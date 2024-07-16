Виктор Медведчук в письме Трампу указал на возможный украинский след в покушении

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук направил письмо Дональду Трампу. В нем он указал на возможный украинский след в покушении. Об этом сообщает агентство ТАСС.

По словам Медведчука, в своих заявлениях экс-президент США неоднократно говорил о том, что намерен принести мир на Украину. Однако это, как утверждает автор письма, означает потерю власти Владимира Зеленского.

«Именно из-за этого, уважаемый господин Трамп, вы стали личным врагом украинского неонациста Зеленского, и этот негодяй не остановится ни перед чем для того, чтобы помешать вам выиграть президентские выборы», - заявил Виктор Медведчук.

Напомним, что покушение на Дональда Трампа произошло во время митинга в Пенсильвании. Политик выступал на сцене, когда началась стрельба. Он успел повернуть голову, из-за чего пуля задела лишь его ухо. Выстрел убил 50-летнего участника мероприятия, а также еще двое пострадали.

Ранее король Великобритании Карл III направил тайное письмо Дональду Трампу после покушения.