Видят парня в образе крестоносца: уфимский кикбоксер отправил в нокаут хулигана и стал звездой в США

Кикбоксер Данис из столицы Башкортостана стал героем мемов в Соединенных Штатах. Парень прославился после того, как разобрался с хулиганом в автобусе, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Видео с участием Даниса разлетелось по американским соцсетям. На нем молодой человек спокойно едет в автобусе, пока пьяный дебошир пытается до него достучаться, причем на английском языке.

«Оkey, lets go. Do you speak english?» — поинтересовался агрессивный пассажир.

Затем мужчина перешел в наступление и стал напирать на Даниса, но тут же получил пару ударов, после которой уже не смог встать. На Западе поступок уфимца вызывал фурор. Американские пользователи стали делать мемы с кикбоксером, изображая его крестоносцем.

