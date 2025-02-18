«Вернись к Любе»: фанаты довели звезду «Интернов» до ярости

Актер Дмитрий Шаракоис, известный по роли Бориса Левина в телесериале «Интерны», очень не любит, когда ему напоминают о его актерском прошлом. На это обратил внимание Super.

Как отмечает портал, в настоящее время Шаракоис проживает в Лондоне и не снимается — зато постоянно выходит в прямые эфиры и напоминает, что «ищет девчонку».

Подписчики не скупятся на советы — правда, в основном предлагают одно и то же. «Комментаторы, наткнувшиеся на профиль актера (или уже тиктокера?), упражняются в юморе и предлагают ему „вернуться к Любе“ — медсестре из „Интернов“, с которой у Левина по сценарию был роман», — пишет Super.

Шаракоис обижается — так, одну из общавшихся с ним девушек артист заблокировал после вопроса о том, ищет ли он Любовь Михайловну.

Ранее мы писали о том, что актриса Анастасия Цветаева назвала Ивана Охлобыстина «яростным сумасшедшим».