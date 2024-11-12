Актриса Анастасия Цветаева назвала Ивана Охлобыстина «яростным сумасшедшим». Об этом сообщает StarHit.

Анастасия Цветаева еще 15 лет назад переехала в Израиль — с тех пор она жила на две страны, периодически посещая Россию по работе. Однако сейчас ее визиты в РФ почти прекратились.

Цветаева признается, что некоторых коллег, которые поддерживают СВО, она не понимает.

«Есть какие-то яростные сумасшедшие, типа Охлобыстина. Ну вот они вызывают отвращение. Видно, что они прямо от души наслаждаются всем этим», — заявила она.

Досталось от Цветаевой и солисту группы «Корни» Роме Зверю, который спустя некоторое время поменял свою позицию.

«Вроде его сломили. Но как-то не рьяно он пошел в этот Донбасс, а как-то криво, косо, недостаточно патриотично», — добавила она.

А вот тех артистов, кто решил уехать из России, знаменитость хвалит.

«Вызывают восхищение люди, которые уехали, хотя им было тяжело. Например, группа „Би-2“ и другие», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что 58-летний актер Иван Охлобыстин станет дедушкой в третий раз.