«Ведут себя по-свински»: 8-летнюю дочь Теплякова не хотят принимать в вуз

8-летнюю дочь Евгения Теплякова не хотят принимать в вуз. Об этом стало известно из соцсетей.

Отец вундеркиндов Евгений Тепляков пожаловался на вузы, которые не горят желанием принимать документы от его дочери Терры. Девочке 8,5 лет и она уже окончила школу.

По словам Теплякова, он пытался подавать документы в МГУ, откуда не так давно со скандалом отчислили его старшую дочь Алису.

«Очень интересная ситуация — МГУ нас до сих пор в списки не включил! Под любым предлогом, на любых основания, мы не мы и нас тут нету. Я три раза звонил в приемную комиссию, и меня сбрасывают. Ведут себя по-свински, не умеют обращаться с людьми», — рассказал он.

Впрочем, другие вузы тоже пока не хотят принять к себе юного вундеркинда.

«Вообще странно в этом году выглядит прием — ни один из вузов, куда мы подали документы, не хочет нас включать в списки! А как же так?» — добавил Тепляков.

Ранее мы писали о том, что многодетный отец Тепляков назвал умственно отсталыми детей своих подписчиков.