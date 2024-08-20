«Вдруг мы купили 48 квартир»: отец Алисы Тепляковой пытается получить субсидию в 28 миллионов рублей

Глава семейства Тепляковых пожаловался на невыплату субсидии в 28 млн рублей. Об этом стало известно из YouTube-канала «Учимся с Алисой».

Несколько дней назад, после скандала с выселением семьи Тепляковых из арендуемой квартиры в Москве, социальные органы пообещали помочь им финансово. Отец Алисы Тепляковой рассказывал о том, что им предложили оформить субсидию в 28 миллионов рублей для покупки нового жилья.

Однако радость Евгения Теплякова длилась недолго — подписчикам он рассказал, что сначала с него требовали слишком много документов, а потом процесс выплаты и вовсе, решили остановить.

«Сегодня Департамент взял и все приостановил, потому что считает, что вдруг у нас документов недостаточно или чего-то не хватает или, может быть, а чего это нам столько денег давать?» — рассказал он.

Тепляков расстроен из-за сложившейся ситуации. Он потребовал выплатить субсидию.

«Вместо того, чтобы выделить нам деньги, нам приостановили субсидию и сказали, что нужно все срочно перерегистрировать, потому что они не знают, а вдруг мы купили 48 новых квартир и вообще не видят наши доходы!» — заявил он.

Ранее мы писали о том, что в Госдуме захотели узнать правду о семье Тепляковых.