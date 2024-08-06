«Как 90 тысяч оплачиваются за аренду, а доход составляет 70»: в Госдуме захотели узнать правду о семье Тепляковых

В Госдуме обратили внимание на заявления многодетных семьи Тепляковых, которые пожаловались на выселение из арендованной квартиры, и нашли в них несоответствия. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заметила, что стоимость аренды превышает доходы, и захотела узнать правду.

Комментарий парламентария приводит NEWS.ru.

«Я увидела, мягко говоря, несоответствия в заявлениях семьи Тепляковых, и мне хочется знать правду о них», - сказала Останина.

Она указала, что раньше говорилось, будто семья проживает в однокомнатной квартире. Сейчас оказалось, что они живут в съемной и большой.

«Я не понимаю, как 90 тысяч оплачиваются за аренду квартиры, а доход составляет 70 тысяч», - размышляет депутат.

Она напомнила: договор между арендатором и собственником мог предусматривать проживание определенного количества детей. Однако у Тепляковых почти ежегодно появляются новые.

Останина считает: властям стоит присмотреться к семье и, возможно, помочь отцу с трудоустройством на более оплачиваемую работу. Парламентарий указала, что «тут нужна помощь государства», однако важно понять, насколько отец готов создавать условия детям и жене.

«Готов ли он пахать во всю силу или только жаловаться, требовать и так далее? Но детей надо защищать», - заключила Останина.

Ранее Тепляков пожаловался, что их незаконно выселяют из арендованной квартиры. Он говорил: семье угрожают, а в квартире выломали дверь, когда внутри были беременная жена и дети. Также стало известно, что 4 августа в семье появился девятый ребенок.