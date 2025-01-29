Милану Тюльпанову экстренно госпитализировали со съемок ТВ-шоу: риск развития сепсиса

Блогершу Милану Тюльпанову экстренно госпитализировали со съемок шоу «Выживалити». У нее повредились импланты. Об этом порталу «Страсти» рассказал источник из телевизионного проекта.

Во время одного из испытаний Милане резко стало плохо. Она почувствовала боль в районе бедер, поэтому ей оказали срочную медицинскую помочь. Врачи заподозрили, что у участницы реалити начался воспалительный процесс, поэтому доставили ее в больницу.

Уже в клинике выяснилось, что у Тюльпановой повредился имплант, и ситуация оказалась крайне серьезная. Специалисты предупреждали девушку о риске развития сепсиса, поэтому хотели провести операцию. Однако Милана отказалась. Она приняла решение лечиться без хирургического вмешательства.

Предварительно, сейчас блогерше уже лучше. В личном блоге она часто выходит на связь с подписчиками. Сама она комментариев по поводу своего состояния пока не давала.

Ранее стало известно, кем хочет стать сын Миланы Тюльпановой и Александра Кержакова.