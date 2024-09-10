Вдовец Доктора Лизы о решении сына уйти на СВО: «Очень мало рассказывает, как там живет»

Вдовец Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза, Глеб Глинка рассказал о службе сына Ильи в зоне СВО. Мужчина гордится им, хоть и сильно переживает.

Добровольцем на специальную военную операцию Илья ушел два года назад. Тогда он учился на юридическом факультете саратовского университета. Сейчас же, по словам Глинки, он служит минометчиком.

За это время молодой человек дважды приезжал домой, из них один раз ему удалось встретиться с семьей. При этом, когда Илья в зоне СВО, он редко может выходить на связь. Когда есть возможность, он звонит отцу и рассказывает ему о себе.

«Он очень мало рассказывает, как он там живет на фронте. На все вопросы о месте своего расположения всегда отвечает кратко, что находится в своей части по месту службы и не более», - поделился Глеб в беседе с aif.ru.

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