Вдова богатого бизнесмена: новая женщина-миллиардер появилась в России

Петербурженка и основной акционер банка «Уралсиб» Людмила Коган стала новой женщиной миллиардером в России. Она вошла в список Forbes с состоянием в 1 млрд долларов.

Людмила Коган унаследовала акции банка от супруга Владимира, который умер в 2019 году. Рыночная стоимость «Уралсиба», по данным издания, оценивается в сумму более 50 млрд рублей.

Помимо этого, Коган является владельцем крупной лизинговой компании «Интерлизинг», также она владеет строительными фильмами, входящими в группу «БФА-Девелопмент». Организация возводит жилые дома в Петербурге и является собственником нескольких бизнес-центров Северной столицы.

Владимир Коган стал новым инвестором банка «Уралсиб» в 2015 году. ЦБ РФ назначил его на данный пост для финансового оздоровления проблемной в то время организации. Мужчина умер в 2019 году после перенесенного инсульта. Основным акционером тогда стала его супруга Людмила.

Самой богатой женщиной России вновь признали основательницу маркетплейса Willdberries Татьяну Бакальчук. Ее состояние оценили в 5,5 млрд долларов.

Напомним, ранее Татьяна Бакальчук, которая воспитывает семерых детей, рассказала, как пережила послеродовую депрессию.