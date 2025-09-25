Вдова Алексея Баталова с дочерью подали очередной иск против Дрожжиной и ее мужа

Вдова актера Алексея Баталова с дочерью подали очередной иск к актрисе Наталье Дрожжиной и ее мужу Михаилу Цивину. Гитана Леонтенко и дочь Мария хотят, чтобы суд признал две квартиры совместно нажитым имуществом и за счет недвижимости получить назначенный размер ущерба.

Подробности сообщает mk.ru.

Дрожжина и Цивин похитили у семьи Баталовых около 20 млн и их недвижимость. Актрисе назначили наказание в виде 4 лет условно, а Цивину дали 5 лет колонии, супругов обязали возместить ущерб.

Однако, как пишет издание, пара не предпринимает попыток вернуть деньги и выплатить моральный ущерб. Судебные приставы взыскивают проценты с пенсии Цивина, однако это небольшие суммы.

Мария Баталова и Гитана Леонтенко подали иск в суд, чтобы две квартиры признали совместно нажитым имуществом. Однако по одной из квартир оппоненты предоставили брачный договор – она не будет признана совместной собственностью. Суд примет решение по поводу квартиры Дрожжиной.

Заседание планировалось на 25 сентября, но было перенесено на 28 октября. Причиной переноса стало неуведомление Цивина о слушании.

Ранее сообщалось, что суд отказался освободить по УДО адвоката Дмитрия Бублия. Он отбывает наказание по делу о незаконном распоряжении деньгами и недвижимостью Баталова.