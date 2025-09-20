Суд отказался освобождать по УДО нотариуса, обманувшего семью Баталовых. Об этом сообщает РИА Новости.

Нотариус Дмитрий Бублий обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Сейчас он отбывает срок 4 года и 6 месяцев в колонии по делу о незаконном распоряжении деньгами и недвижимостью артиста Алексея Баталова.

Несмотря на то, что руководство колонии поддержало ходатайство Бублия, нотариус отбыл в заключении половину своего срока и выплатил моральную компенсацию пострадавшим, ему отказали в УДО.

Прокурор и представитель семьи Баталовых выступили против освобождения нотариуса. В итоге суд пришел к выводу, что срок наказания Бублия на данный момент недостаточен. Позже адвокат подсудимого обжаловал решение в Мосгорсуде, но и там ему отказали в УДО.

