«Важно не рубить с плеча»: Хинштейн назвал свое назначение неожиданным

Александр Хинштейн назвал предложение президента России Владимира Путина стать врио губернатора Курской области «в достаточной степени неожиданным». С 7 декабря политик приступит к новым обязанностям.

В беседе с Kp.ru Хинштейн сказал: «Ну, безусловно, предложение ответственное, очень серьезное и в достаточной степени неожиданное».

Политик планирует начать работу с того, что «осмотрится на месте».

«Здесь очень важно не рубить сплеча и не пороть горячку. Надо во всем детально и внимательно разобраться», - сообщил Хинштейн.

Политик хочет как можно быстрее вникнуть в проблемы региона – это главная задача сегодня.

Хинштейн рассказал, что получает сообщения со словами поддержки и пожеланиями удачи на новом месте. Он пообещал и дальше вести соцсети. Отдельно политик поблагодарил жителей Самарской области.

«Несмотря на то, что я ушел на новый участок работы, Самарская область, - конечно же, навсегда останется в моем сердце! Это родная для меня земля, земля моих предков. Ну, а Курск и Самара — теперь станут гораздо ближе», - написал Хинштейн в Telegram-канале.

Ранее он прокомментировал захват заложников в волгоградской колонии. Хинштейн рассказал, что это было третье подобное ЧП за летний период.