Депутат Хинштейн назвал захват заложников в ИК-19 третьим, а не вторым ЧП за лето

Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что захват заложников в ИК-19 – не второе, а третье ЧП такого рода за лето. Политик также раскрыл подробности инцидента в ИК-12 в ДНР, которое произошло 19 августа.

«Захват заложников в волгоградской ИК-19 — это не второе, как пишут многие, а третье подобное ЧП за лето», - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он напомнил об аналогичных событиях 16 июня в ростовском СИЗО-1, а также рассказал о ситуации в ИК-12 в г. Енакиево в ДНР, где 19 августа трое осужденных заблокировали сотрудников учреждения.

По словам Хинштейна, ситуация там развивалась «намного острее», и преступники взяли под контроль корпус, где находились более 130 осужденных пожизненно.

«Кроме того, они получили доступ к ключам от камер и к выходам из корпуса», - написал Хинштейн.

Преступников убедили сдаться после многочасовых переговоров, сообщил он. В отличие от двух других ЧП, в данном случае удалось обойтись без стрельбы и жертв.

Ранее сообщалось, что заключенный ИК-19 помогал сотрудникам ФСИН противостоять захватчикам колонии.