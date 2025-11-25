Валентина Матвиенко рассказала, что мем про сосули тянется за ней годами

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что мем про сосули годами тянется за ней. Спикер верхней палаты парламента отметила, что в жизни очень помогает умение посмеяться над собой.

Об этом она заявила в интервью mk.ru.

Матвиенко рассказала о «любимом Петербурге» и призналась, что хотела сделать для города все возможное и невозможное. Поэтому, предположила политик, вместе с командой удалось так много осуществить для него, в частности, сделать новый аэропорт «Пулково», пассажирский морской порт, дамбу, Западный скоростной диаметр, кольцевую дорогу.

«Конечно, петербуржцы очень строгие люди, они всегда очень жестко с нас спрашивали, но до сих пор благодарны за нашу работу», - рассказала Матвиенко.

Спикер Совфеда вновь высказалась про сосули в городе.

«Был такой мем… ну, не без этого. Я-то с чувством юмора… Я говорю: ну что мы, как в каменном веке, ломом сбиваем наледь, кровли повреждаем. Можно же что-то придумать? Лазером срезать, паром, еще чем-то эти сосули, говорю, надоевшие. И все, теперь это тянется за мной годами. Ну ничего, я спокойно к этому отношусь. Вообще, знаете, лучше над самой собой порой посмеяться, чем над другими. Очень в жизни помогает», - сказала Матвиенко и добавила, что в словарях обозначены оба варианта слова – сосули и сосульки.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин решил дослушать доклад Матвиенко, несмотря на дела.