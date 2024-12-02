В зоне СВО нашли двойника Жириновского

Депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин опубликовал видео из зоны СВО, на котором солдат пародирует основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Военный точь-в-точь повторяет манеру бывшего лидера либерал-демократов.

Соответствующий ролик политик выложил в Telegram-канале. На видео военнослужащий произносит речь, которая по интонации напоминает манеру Жириновского.

«А вы думали умер Вольфович? Нет, вот он, живой, здоровый», - произнес другой солдат.

Вершинин отметил, что Жириновский «навсегда в сердцах наших людей». «Его образ всегда будет поднимать дух русского солдата, всех россиян», - написал политик.

Ранее сообщалось, что в Сети нашли семиминутный ролик с Жириновским, который никто не видел 18 лет. Бывший сотрудник канала поймал политика после съемок и побеседовал с ним в машине. Лидер ЛДПР рассказывал о своих достижениях, любви и музыкальных предпочтениях.