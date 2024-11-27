В Сети обнаружили семиминутный ролик с Жириновским, который никто не видел 18 лет

В Сети обнаружили видео с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, его никто не видел 18 лет. Автором ролика оказался бывший сотрудник канала Павел Егоров.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Видео сняли в 2002 году, оно попало в интернет в 2020-м, но распространилось только в 2024-м. Источник сообщил, что удалось найти автора ролика – он работал на телевидении, собирал личную коллекцию интервью «с нормальными людьми».

Егоров поймал Жириновского на выходе со съемок. Политик предложил ему сесть в авто. Спустя 18 лет Егоров оцифровал снятое видео и разместил в интернете.

На семиминутном видео мужчина представился сотрудником Третьего канала. Жириновский, в частности, рассказал в нем, что «не должно быть никакой мечты, это все чушь, есть обычная каждодневная работа». Политик признался: он любит тихую и скромную музыку. На вопрос, что его радовало, вспомнил свою победу на выборах, окончание университета с красным дипломом, защиту докторской диссертации и присвоение звания заслуженный юрист. Жириновский также сообщил, что редко влюбляется в женщин. По мнению политика, «это раздражает, утомляет, создает лишние препятствия».

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что предсказания Жириновского неправильно так называть, потому что они основаны на опыте, знаниях и науке. Он также отметил: политик хорошо разбирался в законах.