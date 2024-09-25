В знаменитой советской комедии «Девчата» обнаружили несколько киноляпов

В сценах советской кинокомедии «Девчата» режиссера Юрия Чулюкина обнаружили несколько киноляпов. Об этом пишет РБК.

Одна из несостыковок связана с билетами на концерт, на который Илья Ковригин решает пригласить Тосю Кислицину. В одном из эпизодов девушки рвут билеты, пытаясь отговорит Кислицину от этой встречи.

Однако позднее, уже перед выходом на концерт, Ковригин внезапно держит в руках совершенно целые билеты.

Другой киноляп связан с экипировкой персонажа: в момент, когда Ковригин пилит дерево, ушки его шапки подняты. Но уже в следующем кадре, когда дерево падает, шапка опущена и прикрывает уши от мороза.

Еще одно несоответствие нашли в сцене прибытия Тоси в сибирский городок. Когда комендант, роль которого исполнил Михаил Пуговкин, несет под мышкой стопку постельного белья, оно выглядит сложенным ровно. Когда же он заходит в домик, постельное белье превращается в свернутый рулон.

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