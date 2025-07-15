В Госдуме призвали внести музыкантов группы «Порнофильмы» в реестр иноагентов

Депутат Брянской областной думы, руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что всех участников рок-группы «Порнофильмы» следует признать иноагентами. Свое предложение он выразил в разговоре с NEWS.ru.

«Песни этой группы уже давно выходят за рамки искусства, превращаясь в откровенную пропаганду ненависти и деструктивных ценностей», — сказал парламентарий.

Напомним, что лидер коллектива Владимир Котляров* с сентября 2023 года уже находится в списке иноагентов за антироссийскую деятельность. Иванов считает, что теперь стоит присвоить этот статус и другим участникам группы. По его словам, остальные музыканты «действую в том же духе».

«Поэтому логично внести в реестр всех участников коллектива. Нельзя допустить, чтобы подобные элементы продолжали отравлять сознание молодежи, — добавил депутат.

Кроме того, Иванов отмечает, что на молодежь деструктивно влияет само название группы.

Ранее мы писали о том, что одну из песен группы «Порнофильмы» снесли в реестр запрещенных в России.

*признан иностранным агентом на территории РФ **признан иностранным агентом на территории РФ.