В Таиланде возник дефицит черной одежды из-за траура по королеве Сирикит

В Таиланде возник дефицит черной одежды из-за роста спроса на нее после объявления национального траура в связи со смертью королевы Сирикит – матери таиландского короля. Покупатели «пачками» приобретают темную одежду, и у многих магазинов товар закончился.

Об этом сообщает Bloomberg.

Госслужащих в Таиланде призвали в течение года соблюдать траурный дресс-код, остальным гражданам рекомендовали носить одежду черного или сдержанных цветов.

Спустя буквально пару дней после объявления траура в стране резко увеличились продажи блузок, платьев, футболок, рубашек черного цвета. На бангкокском рынке такую одежду скупают оптовыми партиями.

Одна из продавщик рассказала, что после смерти королевы продала около 10 тысяч черных вещей, хотя обычно покупают 200-300 штук в день.

На улицах можно увидеть тайцев преимущественно в черных вещах. На рекламных щитах висят черно-белые портреты королевы.

Королева Сирикит умерла в возрасте 93 лет. Говорилось, что она не появлялась на публике с 2012 года – после перенесенного инсульта. В октябре 2025-го у нее нашли инфекцию кровотока.